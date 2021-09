8. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

IMDb-Bewertung: 6,0/10

Der dritte Teil der Reihe markiert gleichzeitig auch den Einstand des künftigen "Fast"-Hausregisseurs Justin Lin. Allerdings hat es ein bisschen gebraucht, bis dieser in der "Fast"-Welt Boden unter den Füßen hatte.

Die Story ist zwar recht rasant und unterhaltsam, wirkt aber vollkommen ohne den Stamm-Cast der übrigen Filme eher wie ein Fremdkörper. Wenigstens war es das erste Mal, dass das "Fast"-Universum die US-amerikanischen Grenzen hinter sich ließ und auch andere Kontinente (der Film spielt in Japan) mit ins Vollgas-Boot holte. Auch die beliebte Nebenfigur Han Seoul-Oh (Sung Kang) hat ihr ihren ersten Auftritt. Ist also okay, aber leider nicht mehr.

"The Fast and the Furious: Tokyo Drift" gibt es auf Amazon Prime zum Ausleihen und Kaufen.

Hier geht's zum Film!