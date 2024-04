"Dann haben die eben keine Eier."

Was für ein ungewöhnlicher Start in den Pitch: Während Carsten Kraus (KI-Experte und Unternehmer) im Studio vor die Löwen trat, war sein Kompagnon Markus Vollmer (Unternehmer) in einer Video-Konferenz zugeschaltet. Kraus referierte, dass sich täglich 500 Millionen Menschen in Video-Calls treffen. Allerdings nimmt es eine große Mehrheit als Makel wahr, dass sie ihren Gesprächspartner häufig nicht in die Augen sehen. Dies hängt, so Kraus, mit der aktuellen Kameratechnik zusammen - und das wollen beide über die Nutzung der KI ändern.

Durch ihre Software "Casablanca" sieht jeder Gesprächsteilnehmer dem Gegenüber stets in die Augen, auch wenn er den Blick auf den Schreibtisch wendet. "Geniale Idee", fanden alle Löwen. Dennoch stieg Ralf Dümmel als Erster aus: "Nicht mein Thema." Auch Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Janna Ensthaler zogen zurück. Anders Carsten Maschmeyer: "Dass andere nicht investiert haben, stört mich nicht. Dann haben die eben keine Eier. Ich habe in diesem Fall Eier." Er schlug eine halbe Million Investment für 15 Prozent vor, ging dann auf zehn Prozent. Schließlich einigten sich alle bei 7,5 Prozent und einem Nachschlag bei Erfolg. Carsten Maschmeyer war somit im Boot.