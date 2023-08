Neue "Die Höhle der Löwen"-Staffel ohne Judith Williams

Das ist die neue Löwin Tijen Onaran

Tijen Onaran ist Gründerin des Unternehmens Global Digital Women, das Female-Empowerment-Kampagnen umsetzt, und ACI, einem Beratungsunternehmen in Diversitätsfragen. Sie ist auch als Keynote-Speakerin und Moderatorin unterwegs und verfasst Bücher, darunter "Die Netzwerkbibel" und der Spiegel-Bestseller "Nur wer sichtbar ist, findet auch statt". Im Oktober 2023 erscheint ihr drittes Buch unter dem Titel "Be Your Own F...cking Hero". Das "Manager Magazin" zählt sie zu den "Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft".

Im Interview mit dem Sender VOX erklärt Onaran: "Mich macht zu einer 1A Löwin, dass ich mir alles selbst aufgebaut habe. Dass ich eine Aufsteigerin bin und nichts hatte. [...] Ich zeige, dass der Aufstieg in Deutschland möglich ist - egal welches Geschlecht man hat, welche Herkunft einen prägt und aus welchem Elternhaus man kommt."