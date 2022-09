Die Zahl der E-Biker und E-Scooter-Fahrer steigt in vielen Städten enorm an, doch leider kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Die Gründer von "Flasher" wollen helfen, genau das zu vermeiden. In der neuesten Ausgabe der VOX-Gründershow (auch bei RTL+ verfügbar) werden außerdem ordentlich die Krallen ausgefahren: Judith Williams (51) ist mit einem Kommentar ihres Kollegen Nico Rosberg (37) so gar nicht einverstanden. Mit ihrem bissigen Retour-Angriff sorgt sie für Wirbel unter den Löwen.