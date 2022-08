"Die Känguru-Verschwörung": Wildes Regiedebüt von Marc-Uwe Kling

Wilde, wackelnde Verfolgungsjagden und viele geniale Ideen

Der Anfang ist ein bisschen zäh, die Verfolgungsjagden mitunter unübersichtlich und die Story dadurch etwas zerrissen. Doch glaubt man Regisseur und Drehbuchautor Kling, war genau das der Plan. Denn mit "Genre-Hopping, Traumsequenzen, Trips und dem Sprung auf die Metaebene", will er die Wirklichkeit im Film immer wieder zum Wackeln bringen.

Wirklich genial und feinsinnig ist in der "Känguru-Verschwörung" alles, was mit dem Thema Verschwörung zu tun hat. Ideen wie die "Cube-Earth-Theorie" oder ein Datingportal für Verschwörungsideologen, bei dem man beim Anmelden ankreuzen muss, welcher Verschwörungsideologie man anhängt, sind zugleich urkomisch und erschreckend hintersinnig weitergedacht. Gleiches gilt für die "Conspiracy Convention", die natürlich in Bielefeld stattfindet. Schließlich besagt die in den 1990er Jahren entstandene, eigentlich satirisch gemeinte "Bielefeld-Verschwörung", dass es die Stadt Bielefeld gar nicht gibt, sondern ihre Existenz nur überzeugend vorgetäuscht wird.

Und auch die schnellen und bissigen Dialoge mit viel intelligentem Wortwitz, sind genau das, was Känguru-Fans hören und sehen wollen. Die kleinen Anti-Kapitalismus-Seitenhiebe sind ebenfalls wieder reichlich eingestreut, beispielsweise entspinnt sich die Story überhaupt erst wegen einer "schönen Wohnung mit altem Mietvertrag".