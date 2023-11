Das deutsche Historiendrama "Die Kaiserin" über die österreichische Kaiserin Elisabeth hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe setzte sich am Montagabend (Ortszeit) in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Die International Emmys sind der weltweite Ableger und die kleine Schwester der Emmy-Hauptverleihung am 15. Jänner, die als wichtigster TV- und Streamingpreis weltweit gilt.