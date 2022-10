"Die Kaiserin": Kommt Staffel 2 auf Netflix?

Sisi-Verfilmungen gibt es wie Kutschen am Wiener Hof. Da sollte man meinen, dass die Nachfrage danach langsam sinken würde. Doch ganz im Gegenteil ... Die neue Verfilmung über das Leben von Kaiserin Elisabeth ist auf Netflix eingeschlagen wie eine Bombe. "Die Kaiserin" hält sich seit ihrem Erscheinen konstant in den Top 5 von Österreich. Doch nicht nur hierzulande kommt die Produktion gut an, auch international feiert sie große Erfolge. So befindet sich "Die Kaiserin" in 88 Ländern in den Top 10 – eine beachtliche Leistung für eine deutschsprachige Produktion.

Das schreit förmlich nach einer Fortsetzung. Doch wird es wirklich eine geben?