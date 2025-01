Die bewegende und dramatische Geschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz fasziniert Fans weltweit. Die Netflix- Erfolgsserie wird nun in einer dritten und zugleich finalen Staffel zu Ende erzählt.

Staffel 2 schaffte es in unglaublichen 84 Ländern in die Netflix Top 10 – in 10 Ländern sogar ganz an die Spitze und gehörte damit zu den weltweit erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres 2024.