"Die Kaiserin" hat Netflix-Start: Was kann die neue "Sisi"-Serie?

"Die Kaiserin": Darum ist die Netflix-Serie sehenswert

Mit der Historienserie "Die Kaiserin" haben Showrunnerin Katharina Eyssen (39) und ihr Team ein opulent ausgestattetes Kostümdrama geschaffen, das abwechselnd an den Netflix-Hit "Bridgerton", die royale Serie "The Crown" und sogar stellenweise das Intrigen-Fest "Game of Thrones" erinnert. Neben der für die Serie zentralen Liebesgeschichte zwischen Sisi und Franz wird in "Die Kaiserin" auch viel europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts erzählt. Innerhalb der Mauern des Schlosses leben die Habsburger ihren in Traditionen verhafteten Neoabsolutismus aus, während vor den Toren die bürgerliche Revolution droht, die Monarchie hinwegzufegen.

Dieser Freiheitskampf spiegelt sich in der persönlichen Geschichte Elisabeths wieder, die selbstbewusst und direkt ist, und getrieben von einem unbändigen Wunsch nach Leben. Mit ihrer unverblümten Art mischt die junge Kaiserin den Wiener Hof gehörig auf, stößt dabei natürlich aber auch immer wieder auf zahlreiche Widerstände. Einzig ihren Ehemann Franz, den die Last der Krone zuweilen zu erdrücken scheint, vermag Sisi mit ihrem Lebensmut durchweg zu begeistern.

Bei aller historischen Genauigkeit kommt die Netflix-Serie "Die Kaiserin" jedoch zuweilen auch poppig und modern daher. So sagt Kaiser Franz beispielsweise einmal "Scheiße", am Hof werden wilde, freizügige Partys gefeiert, auf denen der Absinth in Strömen fließt, und erotische Sexszenen mit viel nackter Haut unterwandern Erwartungen, die Zuschauer womöglich bei einer "Sisi"-Geschichte hegen mögen.