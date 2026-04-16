Im ZDF gehen die Koch-Duelle in zwei neuen Primetime-Ausgaben mit Moderatorin Zora Klipp in eine nächste Runde.

Das ZDF schickt seine Hobbyköche erneut in den Wettkampf mit den Großen des deutschen Kochhandwerks. Am 15. April und am 27. Mai 2026 läuft "Die Küchenschlacht XXL - Das große Duell: Hobbyköche gegen Profis" jeweils um 20:15 Uhr in der Primetime. Moderatorin Zora Klipp (35), die das Format seit 2023 prägt, steht erneut vor der Kamera - und ist offensichtlich in Hochstimmung. "Ich verspreche kulinarische Spannung par excellence - und das zur Primetime", sagt die Hamburger Gastronomin und Köchin im Vorfeld. Das Prinzip hat sich bewährt: Drei ambitionierte Hobbyköche, allesamt ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der wöchentlichen Sendung, fordern ein Dreier-Team aus Spitzenköchen heraus. In mehreren Runden wird sowohl im direkten Duell als auch im Gesamtvergleich gekocht - bewertet von einer fachkundigen Jury.

Zwei Ausgaben, zwei Starbesetzungen Beim ersten Aufeinandertreffen am 15. April müssen sich die Herausforderer gegen Alina Meissner-Bebrout, Johann Lafer und Ali Güngörmüş behaupten. Die Jury in dieser Ausgabe: Thomas Martin, Meta Hiltebrand und Richard Rauch. Am 27. Mai wechselt das Profi-Team: Dann stehen Viktoria Fuchs, Nelson Müller und Mario Kotaska am Herd - bewertet von Karlheinz Hauser, Tarik Rose und Milena Broger. In den Finalrunden beider Shows verkosten Drei-Sterne-Koch Christoph Rüffer und Spitzenköchin Cornelia Poletto die letzten Gänge und küren das Sieger-Team. Klipp selbst hat klare Favoriten im Blick. Auf die "Girlpower" von Viktoria Fuchs und der neu zur "Küchenschlacht"-Familie gestoßenen Alina Meissner-Bebrout freut sie sich besonders. Und auch Johann Lafer hat noch etwas gutzumachen: "Johann Lafer hat beim letzten Mal gut kämpfen müssen, der will bestimmt dieses Mal seinen Ruf wiederherstellen", sagt Klipp.

Kinder, Küche, Kamera Dabei stehen die XXL-Ausgaben diesmal auch persönlich unter einem besonderen Zeichen für die Moderatorin, die Ende Juli 2025 zum ersten Mal Mutter geworden. Es seien ihre ersten Drehs, seit ihr Mann in Elternzeit gegangen ist: "Somit kann ich ganz frei die Sendung genießen", erklärt Klipp. Ihr Fazit zum vergangenen Jahr klingt ebenfalls nach echter Vorfreude: Die Atmosphäre im Studio sei beim letzten Mal "wirklich so toll" gewesen - und genau darauf freue sie sich am meisten. "Die Küchenschlacht" läuft seit Jänner 2008 im ZDF. Klipp, die 2022 erstmals als Jurorin dabei war, übernahm 2023 die Moderation. "Die Küchenschlacht XXL" ist am jeweiligen Sendetag ab 20:15 Uhr auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.