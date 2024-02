" Pokémon Day" verspricht Updates

Die entzückende Serie folgt Haru, einer neuen Concierge, die sich gemeinsam mit dem dienstälteren Personal in einem idyllischen Urlaubs-Resort um die Pokémon kümmert. Dabei lernt sie, was ihre besonderen Gäste glücklich macht, und erlebt ein Abenteuer, das neue Freundschaften und Selbstfindung für sie bereithält. Heißt: Hier gibt's für die Kids nicht nur Action, sondern auch eine schöne moralische Botschaft.

Welche Herausforderungen nun in weiteren Folgen auf sie zukommen, wurde natürlich noch nicht verraten. Aber da am 27. Februar der "Pokémon Day" bevorsteht, dürfen wir wohl in wenigen Tagen mit einigen Updates rechnen.