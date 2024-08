"Die Ringe der Macht"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann Finale?

Staffel 2 von "Herr der Ringe – Die Ringe der Macht" stürzt die beliebtesten Figuren in eine Flut der Dunkelheit und fordert sie heraus, ihren Platz in einer Welt des drohenden Unheils zu finden: Sauron ist zurück. Von Galadriel verstoßen, muss sich der Dunkle Herrscher auf seine List verlassen, um seine Kräfte wiederzuerlangen und die Ringe der Macht zu schmieden, mit denen er droht, alle Völker der Mittelerde an seinen Willen zu binden.

Doch uns interessiert hier ein anderes Thema: Auf wie viele Episoden dürfen wir uns freuen und wann werden die Folgen jeweils auf Amazon Prime Video veröffentlicht?