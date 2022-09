"Die Ringe der Macht": Das bedeutet die Titelsequenz

Freundschaft der Elben

Als nächstes sieht man die Entstehung von zwei Bäumen. Bäume spielen in der Serie eine wichtige Rolle. In der ersten Episode sieht man die Bäume von Valinor, die bis zu ihrer Zerstörung durch Morgoth Licht nach Mittelerde brachten. Weitere wichtige Bäume der Elben stehen in Durins Haus und auf dem königichen Hof in Numenor. Sie symbolisieren somit die Freundschaft zwischen den Elben und den anderen Völkern.