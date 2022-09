"Herr der Ringe: Ringe der Macht": Kontroverse um diversen Cast

Wurde die Buchvorlage verändert?

"Ringe der Macht" basiert auf keinem von Tolkiens Büchern. Die Geschichte ist zwar im Universum von Tolkien angesiedelt, aber fast die gesamte Handlung und einige Figuren sind von den Autoren Patrick McKay und J.D. Payne ausgedacht. Das Argument, man würde die Vorlage nicht ernst nehmen, macht deshalb wenig Sinn, da es keine Buchvorlage für die Amazon-Serie gab.

Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass es in keiner bisherigen Verfilmung eine weibliche Hauptrolle oder Schwarze DarstellerInnen gab. In der Filmbranche ist in den letzten Jahren der Trend vor allem auch durch die MeToo-Debatte entstanden, dass Filmteams immer diverser werden. Rechtskonservative Stimmen wie von "RedState" werfen ProduzentInnen mit der Zusammenstellung von diversen Teams Propaganda und ideologische Indoktrinierung vor.

Das Argument mag vielleicht tatsächlich auf einige Produktionen zutreffen, doch das gleiche trifft auf die größten Produktionen Hollywoods der letzten 100 Jahre ebenfalls zu. "Rambo", "Rocky", "Top Gun", "Air Force One", "Argo", "American Sniper" und viele Filme mehr haben über Jahrzehnte hinweg nationalistische Propaganda in die Welt hinausgetragen und wurden kaum bis gar nicht dafür kritisiert. Die selbe Plattform, die "Ringe der Macht" für ihren diversen Cast kritisiert, ist gleichzeitig voller Lob für "Top Gun". Da stellt sich die Frage, wie ernst man es mit dem Kampf gegen die Indoktrinierung des Publikums tatsächlich meint.