"Ringe der Macht" & "House of Dragon": Diverse Fantasy nicht ok?

Der Hass und seine Folgen

Welch paradoxe Züge diese Kritik annehmen kann, hätte der schwarze "House of the Dragon"-Darsteller Steve Toussaint (57) nicht treffender formulieren können. Er spielt in der Serie den einflussreichen Corlys "Die Seeschlange" Velaryon. Es gebe Menschen, so Toussaint, die "mit einem fliegenden Drachen glücklich" seien. "Sie sind glücklich mit weißem Haar und violetten Augen, aber ein reicher schwarzer Mann? Das ist inakzeptabel", sagte der Schauspieler im Gespräch mit "Men's Health". Sprich: In einer fiktiven Mittelalter-Welt, in der es Drachen, Untote, Magie - und schneeweiße, gerade Zähne - gibt, sind es wohlhabende Schwarze, die schlichtweg zu unrealistisch seien.

Der Cast der Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht" musste aufgrund zahlreicher "rassistischer Anfeindungen" ebenfalls etwas via Twitter-Post klarstellen: Zusammen stehe man "in absoluter Solidarität gegen erbarmungslosen Rassismus, Bedrohungen, Belästigungen und Beleidigungen", die gegen BIPoC (Schwarze, Indigene und People of Color) gerichtet sind.