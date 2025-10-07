Mit humorvollen Nebenschauplätzen, verzwickten Mordfällen und einem emotionalen Abschied verspricht die Jubiläumsstaffel der "Rosenheim-Cops" (seit 2002, ZDF) eine besondere Saison. Der Staffelstart am 7. Oktober um 19:25 Uhr im ZDF markiert die erste von insgesamt 21 neuen Folgen.

Details zur Jubiläumsstaffel Vielfältige Ermittlungen warten auch in den neuen Episoden auf das altbewährte Team um Kommissar Dieter Fischer (Anton Stadler), Polizeihauptmeister Michael "Michi" Mohr (Max Müller) und Kriminalhauptkommissar Sven Hansen (Igor Jeftić). Diesmal geht es unter anderem zu einem Ufologen-Kongress, in ein Musikstudio, in die Küche eines Gourmetrestaurants und auf eine Kegelbahn. Neben den Mordfällen sorgt auch das Privatleben der Figuren für Trubel: Stadträtin Marie Hofer (Karin Thaler) hat mit einem schwierigen neuen Mitbewohner zu kämpfen. Gastwirt Ignaz "Jo" Caspar (Christian K. Schaeffer) versucht sich in einem sportlichen Wettbewerb - allerdings mit fragwürdigen Mitteln. Kommissar Stadler zeigt einen Autofahrer an, ohne zu wissen, dass dieser seine Arbeit überprüft. Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) sucht nah einem Bild für eine Ausstellung. Und Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) wird nervös, weil ihre Freundin eine Wohnung in Rosenheim sucht. Zudem sorgt ein mysteriöser Besucher bei Kommissarin Julia Beck (Michaela Weingartner) für Spekulationen im Team.

Abschiedsstaffel von Publikumsliebling Marisa Burger Diese Staffel ist auch die Abschiedsstaffel von Publikumsliebling Marisa Burger (52), die seit der ersten Folge im Jahr 2002 die Polizeisekretärin Miriam Stockl spielt. Durch ihren Satz "Es gabat a Leich", der jeden neuen Fall einläutet, erlangte die gebürtige Altöttingerin Kultstatus. Sie verließ die Serie nach Abschluss der Dreharbeiten im Herbst 2025 auf eigenen Wunsch. "Wir verabschieden uns mit großem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war. Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute", teilte der Sender zum Abschied mit. Mit Burger geht ein weiteres Serien-Urgestein. Besonders schmerzlich war für die Fans insbesondere der Abschied von Schauspieler Joseph Hannesschläger (1962-2020), der von 2002 bis zu seinem tragischen Tod am 20. Januar 2020 als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer begeisterte. Wie Marisa Burger geht und wann genau, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist aber, wie es in der Serie ohne Frau Stockl weitergeht. Pförtnerin Christin Lange wechselt ab der 26. Staffel inspektionsintern den Job, wie der Sender im August mitteilte. "Wir freuen uns, Sarah Thonig ab der 26. Staffel in einer neuen Funktion zu sehen: Ihre Figur Christin Lange wechselt vom Empfang an den Schreibtisch im Polizeisekretariat." Die Münchnerin Sarah Thonig (33) ist "seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", hieß es vom ZDF. "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden", fügte die verantwortliche Redaktion hinzu.

Saisonauftakt mit "Eine echte Überraschung" Die erste Folge der Jubiläumsstaffel trägt den Titel "Eine echte Überraschung" und läuft am Dienstag, 7. Oktober, um 19:25 Uhr im ZDF und in der Mediathek. Regie führt Laura Thies, das Drehbuch stammt von Monika Bormeth. Im Mittelpunkt steht der Mord an Traudi Arlberger, Inhaberin einer Rosenheimer Traditionsbäckerei, die mit ihrer eigenen Schürze erdrosselt wird. Verdächtigt wird zunächst ihre Nichte Luisa Rembrecht (Sarah Beck), die das Geschäft übernehmen wollte, jedoch kurz vor der Übergabe von Traudi brüskiert wurde. Weitere Spuren führen zu den Hoteliers Johann (Martin Halm) und Bettina Doblinger (Dominique Marquet), mit denen die Familie Arlberger seit Generationen verfeindet ist. Kommissar Stadler muss sich parallel mit einem Missverständnis rund um den Geburtstag seiner Frau Hilde (Isabel Mergl) herumschlagen... Auch die weiteren neuen Folgen werden wie gewohnt dienstags um 19:25 Uhr im ZDF ausgestrahlt.