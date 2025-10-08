"Rosenheim-Cops"-Staffel 25: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
"Die Rosenheim-Cops" ermitteln auch 2025 wieder und feiern sogar ein Jubiläum, weil Staffel 25 erreicht wurde. Leider steht auch ein scherwiegender Abschied bevor, da Schauspielerin Marisa Burger in ihrer Rolle als Miriam Stockl das Polizeisekretariat dauerhaft verlässt. Immerhin ist eine Nachfolgerin gefunden: Sarah Thonig übernimmt als Christin Lange ihre Aufgaben. Doch wie sieht der Episodenfahrplan der bayrischen Krimiserie im ZDF aus?
Wie viele Folgen hat "Die Rosenheim-Cops"-Staffel 25?
Die kultige Krimi-Serie wird erneut insgesamt 21 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" startet am 7. Oktober 2025 im ZDF immer um 19:25 Uhr. Danach geht es (meist) im Wochentakt dienstags weiter. In der ZDF-Mediathek sind die Folgen immer jeweils eine Woche früher verfügbar. Somit ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
- 7. Oktober: Folge 1 ("Eine echte Überraschung")
- 14. Oktober: Folge 2 ("Ein Schwarm für Hansen")
- 21. Oktober: Folge 3 ("Was nicht passt, wird passend gemacht")
- 4. November: Folge 4 ("Spuk in Rosenheim")
- 11. November: Folge 5 ("Ein Diener zweier Herren")
- 18. November: Folge 6 ("Am seidenen Faden")
- 25. November: Folge 7 ("Der Steg ist weg")
- 2. Dezember: Folge 8 ("Das verflixte Paket")
- 9. Dezember: Folge 9 ("Verliebt in Rosenheim")
- 16. Dezember: Folge 10 ("Original oder Fälschung")
- 23. Dezember: Folge 11 ("Ein klarer Fall")
- 30. Dezember: Folge 12 ("Die Phantomzeichnung")
- 6. Jänner 2026: Folge 13
- 13. Jänner 2026: Folge 14
- 20. Jänner 2026: Folge 15
- 27. Jänner 2026: Folge 16
- 3. Februar 2026: Folge 17
- 10. Februar 2026: Folge 18
- 17. Februar 2026: Folge 19
- 24. Februar 2026: Folge 20
- 3. März 2026: Folge 21