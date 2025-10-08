"Die Rosenheim-Cops" ermitteln auch 2025 wieder und feiern sogar ein Jubiläum, weil Staffel 25 erreicht wurde. Leider steht auch ein scherwiegender Abschied bevor, da Schauspielerin Marisa Burger in ihrer Rolle als Miriam Stockl das Polizeisekretariat dauerhaft verlässt. Immerhin ist eine Nachfolgerin gefunden: Sarah Thonig übernimmt als Christin Lange ihre Aufgaben. Doch wie sieht der Episodenfahrplan der bayrischen Krimiserie im ZDF aus?