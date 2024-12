Der deutsche Oscar-Beitrag für den besten internationalen Film hat es auf die Shortlist geschafft. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am 17. Dezember bekannt. Mohammad Rasoulofs (52) Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" , auf Englisch "The Seed of the Sacred Fig", feierte bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes seine Premiere, der Filmemacher wurde mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Jetzt ist er die deutsche Oscar-Hoffnung. Weitere Hürden zur goldenen Trophäe folgen noch.

Das sind die Konkurrenz-Filme

Unter den 14 Filmen, mit denen "Die Saat des heiligen Feigenbaums" um die endgültigen Nominierungen ringt, befinden sich die Beiträge für Brasilien ("I'm Still Here"), Dänemark ("Das Mädchen mit der Nadel"), Kanada ("Universal Language"), Tschechien ("Vlny"), Island ("Touch"), Irland ("Kneecap"), Italien ("Vermiglio"), Lettland ( "Flow"), Norwegen ("Elternabend"), Palästina ("From Ground Zero"), Senegal ("Dahomey"), Thailand ("How to Make Millions before Grandma Dies"), das Vereinigte Königreich ("Santosh") und Frankreichs "Emilia Pérez".

Fünf Filme werden aus dieser Shortlist gewählt und für den Auslands-Oscar nominiert. Die Entscheidung soll am 17. Januar bekannt gegeben werden. Die 97. Academy Awards werden am 2. März 2025 in Los Angeles verliehen. Insgesamt hat die Academy am Dienstag 10 Shortlists veröffentlicht, darunter für die Kategorien "Bester Ton", "Beste visuelle Effekte" oder "Bestes Make-up und beste Frisuren". Laut "Deadline" taten sich dabei "Emilia Pérez" mit sechs Nennungen und "Wicked" mit vier Nennungen hervor.