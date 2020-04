21 mitreißende Survival-Thriller auf Netflix & Amazon Prime

Überleben! (1993)

Auch auf den höchsten Gipfeln dieser Welt ist das Überleben keineswegs gewiss: Im Oktober 1972 stürzt das Flugzeug einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay auf dem Weg nach Chile über den Anden ab. Zwölf der 45 Menschen an Bord sterben beim Absturz sofort, fünf weitere in der ersten Nacht bei Temperaturen unter Null. Für die restlichen Überlebenden beginnt ein unglaublicher Überlebenskampf, der sich tatsächlich so oder ähnlich zugetragen hat. Regisseur Frank Marshall ("Arachnophobia") hat aus der wahren Begebenheit einen nervenzerfetzenden Survival-Thriller gemacht.

Wer es lieber sachlicher, aber nicht weniger spannend hat: In der Dokumentation "Das Wunder der Anden" (2007, Originaltitel: " Stranded: I've Come from a Plane That Crashed on the Mountains") wird das Unglück erstmals auch mit Kommentaren von Überlebenden filmisch aufgearbeitet. Leider ist die Doku bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar und auch als DVD nur schwer erhältlich.

"Überleben!" ist zurzeit bei Netflix und Amazon Prime Video zu sehen.