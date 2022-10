"Die Simpsons" zu Halloween im Anime-Look

Für die 33. "Treehouse of Horror"-Ausgabe der Cartoon-Serie "Die Simpsons" wird ganz Springfield in einen Anime verwandelt. Das berichtet das Portal "TV-Line". Demnach bekommen Homer, Marge und Co. für das Halloween-Special einen neuen Look in Anlehnung an die Anime-Serie "Death Note" (2003-2006). Lisa Simpson übernimmt hierbei wohl den Part des Hauptcharakters.