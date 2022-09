"Die Simpsons"-Film: Kommt ein zweiter Teil?

Kommt ein neuer "Simpsons"-Film?

Jean sagte gegenüber "Yahoo Movies UK“, dass vor der Corona-Pandemie ein zweiter "Simpsons"-Film in Planung gewesen sei. Auf Grund der jetzigen Lage der Filmwelt sei es jedoch unwahrscheinlich, dass ein zweiter "Simpsons"-Film erscheinen wird.

"Ich würde es lieben an einem neuen "Simpsons"-Film zu arbeiten, und wir waren auch schon in Gesprächen dazu. Ich weiß nicht, in welcher Lage sich die Welt der Animationsfilme derzeit befindet. Ich weiß, dass es einige Filme gab, die gut funktioniert haben, aber wohin will man mit einem Film, Streaming oder Kino? Diese Frage müssten wir beantworten, bevor wir anfangen können, an einem Drehbuch zu arbeiten."