Ab 10. März 2025 zeigt ProSieben die 35. Staffel von "Die Simpsons" . So weit, so normal für die langlebige Zeichentrickserie. Doch diesmal ist es anders. ProSieben strahlt die neuen Folgen nicht mehr in der Primetime aus, sondern am Vorabend . Dort liefen die Erstausstrahlungen seit 2001 nicht mehr.

Quotenschwund für die "Simpsons"

Einen Grund für die Verbannung in den Vorabend nennt ProSieben nicht. Es dürfte sich wohl um eine Reaktion auf die zuletzt schwachen Quoten handeln. Auch in den USA sind die Einschaltquoten zurückgegangen. Dennoch ist für die in ihrem Heimatland langlebigste fiktive Primetime-Serie kein Ende in Sicht. In den USA läuft derzeit Staffel 36.