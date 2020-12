Diese legendäre "Herr der Ringe"-Szene stammt nicht von Peter Jackson

Wenn man an "Herr der Ringe“ denkt, dann schießen einem sofort Bilder von großen Schlachten und atemberaubenden Landschaften in den Kopf. In einem Interview mit "The Indpendent“ enthüllte Regisseur Peter Jackson nun, was seine Lieblingsszene aus der Trilogie ist.

"Wir haben 'Die zwei Türme' gedreht und Gollum in die Geschichte eingeführt. Das Problem bei Gollum ist, dass die meisten Leute wissen, dass er Sméagol und Gollum in einer Person ist. Er hat eine gespaltene Persönlichkeit, aber wir hatten keine Szene, in der das wirklich zur Geltung kam. Wir wussten, dass wir diese Szene brauchten, aber wir hatten keine Zeit, um sie zu drehen", so Peter Jackson.