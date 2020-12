Diese legendären Filme wollen Twitter-UserInnen nie wieder sehen

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen Film gesehen habt, der so gut und gleichzeitig so belastend, aufwühlend oder traurig war, dass ihr ihn beim besten Willen kein zweites Mal sehen könntet? Ihr seid nicht alleine: Die Comedian Rose Matafeo hat ihre Twitter-FollowerInnen zu genau diesem Thema befragt. Sie wollte von ihnen wissen, was der beste Film ist, den sie nie mehr sehen wollen. Und ihre Fans haben geantwortet – über 7000 Mal.