Im Mai 2025 feierte die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" ihr vorläufiges Staffelfinale, inklusive einem ersten Ausblick mit dem Schocktelefonat von Cheyenne und ihrer Familie. In Kürze folgt die Auflösung und Nachschub von Deutschlands beliebtester Promifamilie, denn fünf neue Episoden stehen in Staffel 4 Teil II bevor.

Worum geht es in den neuen Episoden von "Diese Ochenknechts"?

Die neuen Episoden knüpfen direkt an die bisherigen Ereignisse an und begleiten die prominente Familie durch ihr bisher bewegtes 2025 – mit allen schlagzeilenreichen Höhen und Tiefen.

Denn auch aktuelle Herausforderungen werden in Part II nicht ausgespart: Die Familie steht in dieser Staffel besonders eng zusammen, während sich Jimi Blue einer der schwierigsten Situationen seines Lebens stellen muss: er wurde festgenommen, war mehrere Wochen in Haft und wurde nach Österreich ausgeliefert.

Die neuen Episoden zeigen, wie die Familie mit Zusammenhalt und Offenheit auch durch die turbulenten Zeiten geht. Natascha, Cheyenne und Co. öffnen sich in „Diese Ochsenknechts“ erstmals exklusiv und zeigen, wie sie mit der Situation zurechtkommen. Auch Jimi Blue stellt sich den Kameras mit seiner Perspektive und umfassenden Einblicken, wie es ihm ergangen ist.