Diese Schreckgestalten jagen uns auf Netflix die meiste Angst ein

Jeder von uns ist wohl froh, aus einem Alptraum zu erwachen. Beim Film- und Serienschauen setzen wir uns den dunklen Bedrohungen aber freiwillig aus.

In einer Umfrage unter britischen Netflix-NutzerInnen hat die Platform onBuy.com nun herausgefunden, welche Schreckgestalten unseren Pulsschlag am meisten beschleunigen.

Tatsächlich finden 92% der Befragten Serienkiller am beunruhigendsten. Kein Wunder, immerhin verbringt das Streaming-Publikum rund 122 Stunden damit, von ihnen verfolgt zu werden. (Ein klassisches Beispiel für jene schreckliche Faszination, die solche Figuren auf uns ausüben, bietet etwa David Finchers Serie "Mindhunter")

Platz 2 übernehmen dann mit 87% all die Geister in ihren vielfältigsten Erscheinungsformen: ob Dämonen, Poltergeister oder andere Wesen aus dem Jenseits. (Zu diesem Ergebnis tragen natürlich Serien wie "The Haunting of Hill House" oder "Bly Manor" entscheidend bei.)