Die gruseligsten Horror-Schocker auf wissenschaftlicher Basis

Welcher Horrorfilm löst bei den Zusehern das meiste Gruseln aus? Dieser Frage hat sich rechtzeitig vor Halloween das britische Unternehmen Broadbandchoices in einer wissenschaftlichen Studie gewidmet. Beim Projekt "The Science of Scare" wurden die Herzfrequenz von 50 Menschen unterschiedlicher Altersgruppen gemessen, während sie sich 50 Horror-Schocker anschauten. Die Auswahl der Filme erfolgte aufgrund von Online-Empfehlungen von Kritikern und User-Empfehlungen auf Reddit. Jeder der 50 Filme wurde mit 5.1 Surround-Sound geschaut. Insgesamt wurden über 120 Stunden damit verbracht die Horrorfilme zu sichten, um dann den "King of Fright Night" zu küren.