"Dinner für Acht"-Trailer: Alexa, hörst du mir zu?

Ob das mit "Dinner für Acht" gelingt, bleibt abzuwarten. Dir brisante und zeitlos aktuelle Prämisse über Datenschutz und Privatsphäre regt auf jeden Fall die Gemüter an und auf. Zudem scheint der Großteil des Films als bedrückendes Kammerspiel daherzukommen, was in den meisten Fällen für überbordende Gefühle und höchste Dramatik sorgt.

Regie führte Bernhard Ratka, für das Drehbuch zeichnet Ruth C. Kopinitsch verantwortlich. Der Cast setzt sich aus NewcomerInnen zusammen: Katharina Scheuba, Samuel Tehrani, Ylva Maj, Angelo Konzett, Nina Hafner, Patrick Laub und Igor Karbus.

"Dinner für Acht" ist ab dem 29. April im Kino zu sehen.