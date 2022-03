"Der Gesang der Flusskrebse"-Trailer: Mädchen unter Mordverdacht

Bestseller-Verfilmung

Nach dem internationalen Bestseller von Delia Owens, der 2018 unter dem Originaltitel "Where the Crawdads Sing" erschienen ist, kommt nun eine Verfilmung über das geheimnisvolle "Marschmädchen" auf die große Leinwand.

In der Filmadaption übernimmt Daisy Edgar-Jones ("Normal People") die Hauptrolle der Kya. Zum hochkarätigen Cast gehören außerdem Taylor John Smith ("Sharp Objects"), Harris Dickinson ("The King’s Man – The Beginning"), Michael Hyatt ("Snowfall“) und David Strathairn ("Nightmare Alley", "Nomadland").

Das Drehbuch stammt von Lucy Alibar ("Beasts of the Southern Wild"), als Produzentinnen sind Reese Witherspoon und Lauren Levy Neustadter tätig geworden. Die Inszenierung hat Olivia Newman übernommen, deren Netflix-Film "First Match" bereits als beeindruckendes Regie-Debüt gelten konnte.

Bis zur Aufdeckung aller Sumpf-Geheimnisse müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden, denn "Der Gesang der Flusskrebse" wird am 19. August in unseren Kinos starten.