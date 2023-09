Was hat die Prophezeiung bedeutet?

In den vorigen Staffeln wurde immer wieder eine wichtige Prophezeiung angedeutet, die sich um Beans vorbestimmtes Schicksal drehte. Während Beans Reise mit ihrem Vater nach Maru in Staffel 5, wurde diese endlich enthüllt: "Auf der Suche nach Gerechtigkeit wird Bean einen geliebten Menschen verletzen." Wie so oft bei Prophezeiungen, war deren wahre Bedeutung zunächst (für Bean) unklar.

Bean nahm an, dass sich die Prophezeiung auf ihre Mutter bezog, um die sie sich zwar sorgte, von der sie aber wusste, dass sie dazu bestimmt war, sie zu töten. Später in "Disenchantment" Staffel 5 wurde Bean von diesem Gedanken psychisch gequält und landete sogar kurzzeitig in einer Anstalt, die von Insassen bevölkert war, die Muttermord begangen hatten. Da Bean einen guten Grund hatte, ihre Mutter zu töten, wusste sie, dass sie Dagmar trotzdem zur Strecke bringen musste.

Doch die Prophezeiung bezog sich gar nicht auf Dagmar. In Wirklichkeit war der geliebte Mensch, auf den die Prophezeiung anspielte, Beans Meerjungfrauen-Liebe, Mora. Bean verursachte unbeabsichtigt Moras Tod, als sie gegen Dagmar kämpfte, obwohl dieser Tod dank Lucis glücklichem Einfallsreichtum nur von kurzer Dauer war.