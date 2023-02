Diese Netflix-Serien wurden 2023 abgesetzt

In "Die Professorin“ findet sich Dr. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) in ihrer neuen Rolle als Lehrstuhlinhaberin der Englisch-Fakultät an der renommierten Pembroke University ein. Als allererste Frau in dieser Position und eine der wenigen People of Color in der Belegschaft steht Ji-Yoon vor einer ganzen Reihe einzigartiger Herausforderungen.

Schade: Die Dramedy von den "Game of Thrones"-Erfindern David Benioff und D.B. Weiss hätte auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient. Die Kritiken, auch seitens des Publikums, haben gepasst – ob es wohl an den Streaming-Quoten lag, dass Netflix die Serie nicht verlängert?