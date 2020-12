Disney bestätigt Cast für “Arielle”-Realverfilmung

Diverser Cast

In der Hauptrolle wird Halle Bailey als kleine Meerjungfrau zu sehen sein. Die 20 jährige Sängerin reagierte in einem "Variety"-Interview auf die negativen Kommentare zu ihrer Besetzung: Diese Rolle ist größer als ich. Es wird wunderschön. Ich freue mich ein Teil davon sein zu können."

Nachdem anfangs spekuliert wurde, ob eine Drag Queen die Rolle von Ursula verkörpern würde, haben wir nun die Bestätigung, dass Melissa McCarthy ins Kostüm der Meereshexe schlüpfen wird. McCarthy feierte ihren Durchbruch in der Serie "Gilmore Girls“ und erhielt letztes Jahr für ihre Leistung in "Can you ever forgive me“ eine Oscar-Nominierung.