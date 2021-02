Disney+ plant 50 europäische Eigenproduktionen bis 2024

3 Produktionen aus Italien

1. Die italienische Serie "The Good Mothers" bringt in sechs Episoden einen einzigartigen Twist in das Krimi-Genre: Hier wird die Mafia komplett aus Frauenperspektive dargestellt.

2. "The Ignorant Angels": Ein romantisches Drama in acht Episoden, inspiriert vom italienischen Kinohit "Le Fate Ignoranti", der zur Kultsensation avancierte ist eine Star-Original-Serie des türkisch-italienischen Regisseurs Ferzan Ozpetek. Als Antonias Ehemann Massimo bei einem Autounfall ums Leben kommt, findet sie heraus, dass er eine gleichgeschlechtliche Affäre mit einem Mann namens Michele hatte. Sie ist am Boden zerstört, aber die prüde Antonia entwickelt eine unerwartete und bewegende Freundschaft mit Michele und seinem Kreis von Exzentrikern.

3. Mit Star auf Disney+ kehrt die bei den Fans beliebte Comedy-Serie "Boris" zurück: ein urkomisches Show-in- einer-Show-Format, das drei Staffeln und einen Film hervorbrachte. Ursprünglich "hinter den Kulissen" der fiktiven Low-Budget-Dramaserie "The Eyes of the Heart" angesiedelt, führt die brandneue Staffel die alte Crew für sechs Episoden wieder zusammen.