Bekommt Disneys "Herkules" ein Live-Action-Franchise?

Größere Pläne

Anscheinend ist aber noch viel mehr als ein bloßer Einzel-Film geplant, wie Joe Russo kürzlich via "ComingSoon" in einem Podcast verraten hat. Dort kündigte er an, dass das Drehbuch, für das sie alle sehr viel Zeit und Sorgfalt aufgewendet hatten, innerhalb weniger Tage fertig vorliegen werde. "Der animierte 'Herkules' war für mich und meine Kinder immer etwas sehr Wichtiges und wir haben alle eine starke emotionale Verbindung zu dem Werk."

Daher stellt Russo in Aussicht, dass diese "Herkules"-Welt in seinem Film nicht bloß bewahrt und originalgetreu in Realität umgesetzt werde, sondern die Geschichte solle auch größere Dimensionen annehmen. "Das heutige Publikum möchte etwas geboten bekommen, in dem es sich gleich für ein Jahrzehnt verlieren kann."

Gerade dieser letzte Satz klingt doch ganz danach, als wäre hier eine "Herkules"-Reihe in Planung. Womöglich soll unter Rückgriff auf die reichhaltige Mythologie so etwas wie ein Greek Cinematic Universe geschaffen werden.