Die 10 kultigsten Zeichentrickserien aller Zeiten

Als die Tiere den Wald verließen (1992-95)

Diese Koproduktion der EBU, an der 16 Länder beteiligt waren, ist eine märchenhafte Parabel über Umweltbewusstsein und erzählt in für eine Zeichentrickserie ungewöhnlich dramatischem Ton über Waldtiere, die aufgrund der Habgier der Menschen gezwungen werden, ihren natürlichen Lebensraum zu verlassen.

Auf ihrer Reise in eine neue Heimat erleben sie viele spannende, gefährliche und allen voran berührende Abenteuer, im Rahmen derer Kinder gefühlvoll und vorsichtig mit Themen wie Tod, Generationenkonflikt, freundschaftlicher Verrat oder erste Liebe in Berührung gebracht werden. "Als die Tiere den Wald verließen" ist so etwas wie das Cartoon-Pendant zu "This is Us". Also auf jeden Fall Taschentücher bereit halten!

Alle 3 Staffeln der Serie gibt es auf Amazon Prime zu kaufen.

Hier geht's direkt zur Serie!