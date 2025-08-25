Der Streaminganbieter Disney+ wird dank einer Kooperation mit ZDF Studios ab dem 27. August eine kuratierte Sammlung mit dem Namen "ZDF Filme und Serien" einführen, die bis Jahresende auf über 3.000 Episoden und Filme anwachsen soll. Die mehrjährige Lizenzvereinbarung bringt eine umfangreiche Auswahl an regionalen deutschen Produktionen auf die Streamingplattform. Für Disney+-Nutzer in Österreich, Deutschland und der Schweiz entstehen durch das erweiterte Angebot keine zusätzlichen Kosten. Die Inhalte werden in der Sammlung "ZDF Filme und Serien" nahtlos in die bestehende Plattform integriert und werden über die Suchfunktion auffindbar sein - erkennbar durch ein spezielles ZDF-Branding.

Krimiklassiker und Familienformate im Fokus Das Herzstück der neuen Sammlung bilden etablierte deutsche Krimiserien, allen voran die beliebte "SOKO"-Reihe mit 149 Episoden. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Ermittlungsklassiker wie "München Mord", "Nord Nord Mord", "Marie Brand" sowie "Wilsberg". Viele der Serien und Reihen sind wegen der Darstellung regionaler Eigenarten bei den Fans sehr beliebt. Karl Holmes, General Manager von Disney+ EMEA, freut sich über die Partnerschaft: Die Vereinbarung markiere einen spannenden Meilenstein, der auf erfolgreiche Zusammenarbeit mit führenden europäischen Fernsehsendern aufbaue. Die ZDF-Inhalte ergänzen das bereits bestehende Portfolio an deutschsprachigen Originals auf Disney+, zu dem Produktionen wie "Deutsches Haus", "Sam - Ein Sachse" und die mit Spannung erwartete Serie "Call my Agent Berlin" gehören.

Neue Staffeln kurz nach TV-Ausstrahlung Besonders interessant für Serienfans: Künftig werden ausgewählte neue Staffeln von ZDF-Produktionen bereits wenige Monate nach ihrer linearen TV-Ausstrahlung Teil der Sammlung bei Disney+. Dies geschieht zusätzlich zur Verfügbarkeit in der ZDF-eigenen Mediathek. Die Programmauswahl soll außerdem kontinuierlich erweitert werden, geplant sind beispielsweise Highlights wie "Der Alte" oder "Ein starkes Team". Die Kooperation zwischen ZDF Studios und Disney+ ist nicht neu: Bereits seit 2021 arbeiten beide Unternehmen zusammen. Beliebte Serien wie "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" haben bereits den Weg auf die Streamingplattform gefunden - der Umfang wird durch die neue, deutlich umfassendere Lizenzvereinbarung aber nochmal deutlich erweitert.