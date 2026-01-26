"Ich habe nicht verstanden, dass es noch so viel schlimmer werden könnte"

Amber Heard blickt in der Dokumentation auch auf Depps Prozess gegen "The Sun" zurück, bei dem sie als Zeugin auftrat. Robinson habe sie gefragt, ob sie sicher gegen ihren Ex aussagen wolle. "Ich dachte: 'Wenn sie mit Sachen nach mir werfen, macht das meinen Punkt nur offensichtlicher.' Ich habe nicht verstanden, dass es für mich als Frau noch so viel schlimmer werden könnte, wenn ich meine Stimme benutze."