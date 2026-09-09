Filmscreenings, Gespräche und Grillenzirpen unter Sternenhimmel und Baumwipfeln, mitten im Herzen von Wien: Am Samstag, den 12. September startet das dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival mit einer Sonderausgabe in seine zweite Dekade. Dank der wundervollen Unterstützung der Mozart Event Group wird die 11. Festivalausgabe in einem ganz besonderen Ambiente gefeiert. An 12 Spieltagen verwandelt dotdotdot die historischen Mauern des Palais Auersperg im 8. Wiener Bezirk in eine Reflexionsfläche für die schillernde Bandbreite zeitgenössischen Kurzfilmschaffens und den Park in einen Begegnungsraum für Menschen, die darauf brennen, private wie politische Komfortzonen zu verlassen. Insgesamt stehen bei der diesjährigen Festivalausgabe von dotdotdot rund 80 sorgsam kuratierte Kurzfilme aus Österreich und mehr als 30 weiteren Ländern auf dem Programm, dazu Filmgespräche mit Künstler*innen aus zahlreichen Ländern.

Programmschwerpunkt Mit dem neuen Programmschwerpunkt In These Moments I Feel Safe stellt dotdotdot inhaltliche Weichen für die Zukunft des Festivals. Was brauchen wir, um uns sicher zu fühlen? Wo können wir sein, wer wir sind – und wie können wir gemeinschaftlich dazu beitragen, dass solche Räume bestehen bleiben? Der Programmschwerpunkt wird sich diesen Fragestellungen aus vielfältigen Perspektiven widmen und dotdotdot in unterschiedlichen Formen und Formaten auch in den kommenden Jahren begleiten. Er lädt dazu ein, miteinander hinzusehen, zuzuhören und darüber ins Gespräch zu kommen, wie wir Räume füreinander gestalten und halten können. Die Filmscreenings und Filmtalks erforschen Wege, sich durch gelebte Praktiken der Fürsorge gemeinsam struktureller Benachteiligung und systemischer Gewalt entgegenzustellen, und machen sichtbar, dass Schutz, Solidarität und Verbundenheit keine Selbstverständlichkeit sind, sondern gemeinsam geschaffen werden.

Weitere Programm-Highlights Ein besonderes Highlight ist auch heuer wieder die Sign Night von dotdotdot, bei der ausschließlich Filme in internationalen Gebärdensprachen (mit deutschen und englischen Untertiteln) gezeigt werden. Unter dem Titel What Moves Us stehen diesmal gehörlose Athlet*innen im Fokus. Anlässlich der Kinopremiere des Dokumentarfilmporträts »Unerhört sichtbar« ist Katrin Neudolt zu Gast. Filmemacher Christoph Kopal hat die gehörlose österreichische Spitzensportlerin bei den Badminton-Bewerben der Deaflympics 2025 in Tokyo mit der Kamera begleitet. Mit einer Carte blanche zu Gast ist die in Österreich lebende Künstlerin, Performerin und Filmemacherin Isa Schieche, deren Kurzfilm »Die Räuberinnen« bei dotdotdot 2024 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Das von Isa Schieche kuratierte Kurzfilmprogramm Dreams, Possibilities and Lessons mit künstlerischen Arbeiten aus vier Jahrzehnten – darunter Filme von Annette Kennerley, Mirha Soleil-Ross und Xanthra Phillippa MacKay – erzählt von trans, queeren und lesbischen Lebenswelten, Begehren, Liebe, Sexualität, Freund*innenschaft und Familie. Die Animated Nights von dotdotdot sind der vielgeliebte Jour fixe für alle, die sich für erzählerische und handwerkliche Raffinesse und die geradezu grenzenlose gestalterische Vielfalt des Animationsfilms begeistern. Leichterhand werden die Grenzen von Zeit und Raum außer Kraft gesetzt, wenn sich auf lustvolle Weise die komplexen Schichten zwischenmenschlicher Beziehungen schälen, um innere und äußere Welten in ihrem wundervollsten Chaos freizulegen. Das Finale der diesjährigen Festivalausgabe wird schließlich mit Pauken und Trompeten gefeiert: Sing! The Animusical Edition versammelt neun animierte Mini-Musicals auf der großen Leinwand. Besungen werden hier intergalaktische Zwischenfälle ebenso wie epische Alltagsdramen im Möbelhaus und in der Fischabteilung.

Spielplan SA 12.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: Where We Belong

Festivaleröffnung – 5 Kurzfilme & Filmgespräch

SO 13.9.2026 – 19:30

Animated Nights: Hold the Line

8 Kurzfilme & Filmgespräch

MO 14.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: Doctor's Orders

5 Kurzfilme & Filmgespräch

DI 15.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: At The End of the Day

5 Kurzfilme & Filmgespräch

MI 16.9.2026 – 19:30

Animated Nights: The Waves Within

8 Kurzfilme & Filmgespräch

DO 17.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: Before Your Were My Mother

6 Kurzfilme & Filmgespräch

FR 18.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: Radical Proximities

5 Kurzfilme & Filmgespräch

SA 19.9.2026 – 19:30

Sign Night: What Moves Us

3 Kurzfilme & Filmgespräch

SO 20.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: I Can See It Now

9 Kurzfilme & Filmgespräch

MO 21.9.2026 – 19:30

In These Moments I Feel Safe: Mothering Heights

6 Kurzfilme & Filmgespräch

DI 22.9.2026 – 19:30

Carte blanche Isa Schieche: Dreams, Possibilities and Lessons

7 Kurzfilme & Filmgespräch

MI 23.9.2026 – 19:30

Animated Nights: Sing! The Animusical Edition

Festivalfinale – 9 Kurzfilme & Filmgespräch Nähere Programminfos & Tickets finden sich hier!