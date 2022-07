"Downton Abbey 3": Kommt ein weiterer Teil? Das sagt Bonneville

Das Jahr 1929

Dennoch denkt er über eine mögliche Handlung nach und kommt zu folgendem Ergebnis: "Wenn man sich daran orientiert, dass zwischen der Film-Handlung immer der Zeitraum von einem Jahr vergangen ist, wäre der dritte Film 1929 angesiedelt. Was passierte damals? An der Wall Street kam es zum großen Börsencrash und die Fröhlichkeit der 20er-Jahre erlebte ein jähes Ende. Also wäre die Geschichte wohl etwas düster. Und was Robert Crawley betrifft, würde ich ihn sterben lassen, denn ein würdiger Tod für diese Figur wäre etwas Gutes."

Obwohl wir düstere Fantasien nicht so schätzen, würden wir uns auf jeden Fall über "Downton Abbey 3" freuen, und vielleicht lässt sich Serien-Schöpfer Julian Fellowes ja durch diese Denkanstöße seines Stars zu einem weiteren Drehbuch inspirieren.

"Downton Abbey 2: Eine neue Ära" wird derzeit noch in ein paar Kinos gezeigt. Hier geht's zu den Spielzeiten.