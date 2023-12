Zu viel Prinz William & Kate?

Weitere Figuren, die in der finalen Staffel nicht so gut davonkommen, sind die Middletons, insbesondere Kates Mutter. Sie werden wie Jäger dargestellt, die sich den jungen Prinzen William als Ehemann bzw. Schwiegersohn erkoren haben und alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. So charmant Kate ist und so süß das junge Liebespaar zusammen aussieht, so abschreckend wirkt dieses Jagdverhalten der Middletons.

Auf Kate und William liegt in Staffel 6.2 sowieso ein starker Fokus, was Vor- als auch Nachteile hat. "The Crown" ist schon immer mit der Zeit gegangen und hat sich nach dem gerichtet, worauf in der Zeit gerade der Fokus der Gesellschaft lag. Was hat damals die Leute an den britischen Royals interessiert? Und was findet man heutzutage noch interessant an der damaligen Zeit?