Videogame-Verfilmungen liegen einfach im Trend: nach "The Last Of Us" und "Fallout" wurde nun via "Variety" gleich das nächste Projekt in diese Sparte angekündigt. Die Wahl ist auf das erst 2023 veröffentlichte Indie-Spiel "Dredge" von Black Salt Games gefallen. Das Singleplayer-Game hat sich in kürzester Zeit als echter Renner herausgestellt und wurde auch für die Game Awards und die Golden Joystick Awards nominiert.