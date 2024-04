Hier läuft immer der richtige Song

"Fallout" lässt sich vor allem auch hören: Der Soundtrack wird konsequent durch Songs der 50er-Jahre gespeist, was ebenfalls zu einem Verfremdungseffekt beiträgt und immer einen ironischen Kommentar zum Geschehen garantiert.

Wenn Lucy ihre Reise durch die verwüsteten Weiten antritt, gibt Bing Crosby "Don't Fance Me in" zum Besten. Als Maximus erstmals in die Rüstung des Kampfroboters schlüpft, trällert Betty Hutton "It's A Man". Und im Abspann schmettert Sheldon Allman dann noch "Crawl Out Through The Fallout", während ein Atomschlag Menschen in Skelette verwandelt.

In der Serie wurde tatsächlich auf jedes noch so kleine Detail geachtet und nicht nur Gamer:innen werden begeistert in diese ausgeklügelte Endzeitwelt eintauchen. Gemeinsam mit den Showrunner:innen Graham Wagner ("Silicon Valley") und Geneva Robertson-Dworet ("Captain Marvel") hat Nolan somit eine besondere Serie mit großem Unterhaltungswert geschaffen.

4 von 5 Sternen

Für Fans von: "The Last of Us", "Snowpiercer", "Book of Eli", "The Bad Batch"