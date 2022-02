Vier Tage nach dem US-Kinostart am 22. Oktober 2021 verkündete die ebenfalls beteiligte Produktionsfirma Legendary die Bestätigung des Sequels. In Deutschland war "Dune" bereits am 16. September angelaufen. Auch bei der Kritik kam "Dune" gut an. Das Spektakel landete in vielen Bestenlisten für 2021. Dazu kommen zehn Nominierungen für die Oscars, unter anderem als "Bester Film".