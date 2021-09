Nachdem Denise Villeneuve seine lange erwartete Fassung des Kult-SciFi-Epos "Dune" nun endlich in die Kinos bringen konnte, ist es sicher von Vorteil, einen kurzen Überblick zur verwickelten und personenreichen Handlung zu geben, damit man umso unbeschwerter in die opulenten Bilderwelten eintauchen kann, – oder damit man nach der Kinovorführung nachlesen kann, was man da eigentlich gerade gesehen hat.

Buch-Reihe als Vorlage

Als Grundlage für Villeneuves 155-minütiges Werke diente selbstverständlich Frank Herberts gleichnamige Roman-Reihe, die zwischen 1965 und 1985 in sechs umfangreichen Bänden erschienen ist.

Dabei konzentrierte sich der kanadische Regisseur zunächst allerdings nur auf die erste Hälfte des ersten Romans und legt mit seinem Film somit das Fundament für einen zweiten Teil oder gleich eine ganze Franchise.