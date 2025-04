Nach seinem Sieg geht es für den Trash-TV-Dauergast nahtlos weiter. Schon während der Übertragung von "Promis unter Palmen" in Sat.1 startete parallel bei Amazon Prime "The 50" . Gegen 49 andere Reality-Nasen kämpft er um 50.000 Euro für einen Follower. Bei "Big Brother", wo er 2011 als regulärer Kandidat dabei war, schaute er im März als Promi-Gast vorbei.

In der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" erspielte Cosimo Citiolo (43) gerade die Goldene Kokosnuss - der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere im Reality-TV. Vorher sorgte der "Checker vom Neckar" zwar mit seiner verpeilten Art für Unterhaltung bei Mitkandidaten und Zuschauern, die Spiele gewannen aber die anderen. Seinen Sieg widmete er deshalb schon im Voraus allen Menschen, die man gerne unterschätzt.

Cosimo kämpft im Herbst bei "The Power"

Im Herbst 2025 folgt das nächste Projekt für einen Streamingdienst, diesmal für Joyn. In "The Power" wird Cosimo einer von zwölf Promis sein, die um "Macht, Einfluss und 40.000 Euro" kämpfen. In jeder Folge wird einer der Kandidaten der "Power Player" sein, der die Fäden zieht und der enttarnt werden muss. Neben Cosimo sind andere Reality-Dauergäste wie Matthias Mangiapane (41) und Serkan Yavuz (32) dabei.

Eigentlich müsste Cosimo Citiolo nicht zwingend bei "The Power" teilnehmen. Jedenfalls nicht aus finanziellen Gründen. Mit seinem Sieg bei "Promis unter Palmen" sicherte sich Cosimo nicht nur die Goldene Kokosnuss, sondern auch 44.200 Euro.

Finanzieller Spielraum also für den Mann, der früher nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er vor allem des Geldes wegen ins Fernsehen geht. Im Dschungelcamp Anfang 2023 sprach er offen über seine "scheiß Insolvenz". 2019 hatte er einen Kredit aufgenommen, um sich ganz auf die Musik zu konzentrieren - der Durchbruch blieb jedoch aus. "Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality-Formaten abhängig bin", verriet er im Dschungel. Inzwischen ist er schuldenfrei.