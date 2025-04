Finale bei "Promis der Palmen" 2025. Das heißt: keine taktischen Winkelzüge oder Intrigen mehr, sondern nur noch offener Kampf auf dem Feld. Keine Spielchen mehr, sondern Spiele. Sechs Stars sind noch im Rennen: Christo (38), Lisha Savage (37), Melody Haase (31), Menowin Fröhlich (37), Nikola Glumac (28) und Cosimo Citiolo (43). Im Halbfinalmatch werden zwei von ihnen ausgesiebt. Mit Schwimmflossen an den Füßen müssen die Promis durch einen Parcours im Sand stapfen. Dann gilt es, eine Frage zu beantworten. Ist die Antwort richtig, dürfen die Stars einen Ball aus kurzer Entfernung in Muschelschalen aus Plastik werfen. Ist die Antwort falsch, wird die Distanz größer. Vor allem die Quizfragen sorgen für Verzweiflung. Menowin kann mit dem Wort Säugetiere nichts anfangen, Lisha wusste nicht, dass es in Deutschland Berge gibt.

Diese zwei Promis müssen im Halbfinale gehen Cosimo punktet durch Technik, er wirf die Bälle nicht direkt auf die Muschel, sondern lässt sie vorher im Sand auftitschen. Der verletzt ins Spiel gegangene Menowin will erst aufgeben, ringt sich dann aber durch. Doch es reicht nicht. Der DSDS-Star scheidet aus. Neben ihm ist Nikola zu langsam. Das Tattoomodel muss ebenfalls gehen. Der schnellste im Halbfinale war einmal mehr Christo. Der Youtuber zementiert so seinen Status als Topfavorit. Nach ihm kommt Cosimo, trotz blutiger Füße reicht es für Lisha zu Platz drei. Melody rutscht als Vierte geradeso ins Endspiel. Nach einer Party im Pool, bei der Cosimo zum x-ten Mal ungefragt blank zieht, spendiert die Produktion für die finalen Vier ein stilvolles Abendessen. Doch als sie schon damit rechnen, ins Bett fallen zu können, klingelt es. Eine letzte Aufgabe wartet. Die Finalisten müssen ihren Werdegang vorstellen. So bekomm das Publikum verspätet eine Backstory der Kandidatinnen und Kandidaten geliefert, die vor dem letzten Spiel die Identifikation erhöht.

Melody erzählt von sexuellem Missbrauch mit 15 Die Präsentationen fördern vieles verklärende bis schockierende Details zutage. Lisha prügelte sich als Jugendliche jeden Tag. Cosimo war schon im Kindergarten der Klassenclown, dem nie jemand etwas zugetraut hat. Und Melody berichtet davon, dass sie mit 15 Jahren sexuell missbraucht wurde. In "Tatbestand mit Freiheitsberaubung", wie sie mit deutlicher Distanzierung erzählt. Christo hatte da schon den glattesten Lebenslauf, bis auf den Tod seines Opas, der wie ein Vater für ihn war. Am nächsten Morgen geht es endlich ins letzte Match. Die Finalisten müssen an drei Stationen Herausforderungen bewältigen. Zuerst müssen sie in einer Art dreidimensionalem Sudoko Gegenstände auf Stelen platzieren, von denen je fünf in fünf Reihen aufgestellt sind. In jeder Reihe darf jede Art von Objekt nur einmal vorkommen.

Christo schwächelt bei Sudoko, Cosimo bei Paparazzi Favorit Christo schwächelt. Dafür holt er an der zweiten Station auf. Hier gilt es, aus Würfeln mit Buchstaben das Wort "Paparazzi" zu bilden, indem man die Würfel in einen vertikalen Schacht kippt. Ausgerechnet der Italiener Cosimo versagt hier. Nicht, weil er das Wort falsch buchstabiert hätte, sondern weil er einen Würfel falschrum in den Schacht packt. Er muss den ganzen Turm neu bauen. Am Schluss wartet eine Tafel mit einem Schiebepuzzle. Das Logo von "Promis unter Palmen" muss aus wild verteilten Quadraten durch Verschieben gebildet werden. Lisha verzweifelt völlig an der Challenge. Als einzige Finalistin bewältigt sie nicht alle drei Aufgaben innerhalb der Zeit. Der Sieger steht also fest, doch noch spannen die Macher uns und die Stars auf die Folter. Denn zuerst kommen noch einmal alle ausgeschiedenen Kandidaten für eine Feier zurück. Nur der wegen "Androhung sexueller Gewalt" gegen Lisha herausgeworfene Chico (44) und die in Folge eins rausgewählte Janina Youssefian (42) fehlen.

Nikola & Melody, Iris vs. Yvonne bei Abschlussparty Kim Virgina (29) und Nikola (28) outen sich mit demonstrativen Küssen als Liebespaar. In der Zeit, in der Nikola zwischen seiner Rauswahl und seiner Rückkehr durch Chicos Suspendierung im Hotel war, ist also viel passiert. Melody ist nicht eifersüchtig, auch wenn sie bei der Poolparty wieder ihr Hinterteil an Nikola gerieben hat. Yvonne Woelke (46) und Iris Klein (56) wärmen ihren Konflikt auf. Yvonne betont für die Kameras, dass sie Iris' Entschuldigung nicht annimmt. Weil sie die Rivalin um Peter Klein (61) unter anderem für ein "ekelhaftes Monster" hält. Iris empfiehlt ihrer Konkurrentin daraufhin, es auf dem thailändischen Straßenstrich zu versuchen. Yvonne schüttet ihr Glas in Richtung Iris. Die kontert genauso feucht.

Überraschung: Dieser Star gewinnt "Promis unter Palmen" Dann geht es endlich um das wesentliche: Der Sieger von Staffel 3 wird gekürt. Zunächst erfahren die Stars, was die Zuschauer schon wissen: Lisha landete auf Platz vier. Dann die große Überraschung: Christo schafft es nur auf Rang drei. Er konnte sein Versagen beim Sudoku offenbar nicht mehr aufholen. Überraschte bis entsetzte Blicke nicht nur bei ihm selbst und Kumpeline Lisha. Die goldene Kokosnuss geht an: Cosimo! Der große Underdog war 20 Sekunden schneller als Melody. Der ständig unterschätzte DSDS-Teilnehmer und ewige Klassenclown ist um 44.200 Euro reicher. Ein paar Münzen davon will er zuerst für "Telefonsex" mit Gattin Natalia Gaus (34) ausgeben.