Tag 12 im Dschungelcamp ist bereits Geschichte und langsam aber sicher biegt die aktuelle Ausgabe der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ( auch bei RTL+ ) auf die Zielgerade ab. Die nervlichen Zusammenbrüche werden mehr und das Lager lichtet sich zusehends. Am Dienstagabend erwischt es Sam Dylan , der völlig überraschend das Camp verlassen muss. Zuvor rülpsen aber noch Lilly Becker (48) und Edith Stehfest (30) um die Wette. Außerdem geraten Maurice Dziwak (26) und Timur Ülker (35) ziemlich übel aneinander.

Auch seine Wortwahl "dämliche Kuh" gegenüber Edith sei eine Reaktion auf eine "viel größere Scheiße" gewesen, die aus ihrem Mund ploppte. Im Camp entwickelt sich ein handfester Streit. "Du kannst nicht sagen, alle Frauen sind dämlich", kritisiert Timur. Pierre versucht sich in Sarkasmus: "Wahrscheinlich bekomme ich jetzt Morddrohungen von allen Frauen." Im Dschungeltelefon resigniert er: "Ich sage jetzt zu dem Thema gar nichts mehr. Das ist mir echt zu doof! Und das meine ich richtig ernst!"

Zunächst sorgt ein dummer Witz für Empörung: Ein blöder Spruch von Pierre Sanoussi-Bliss (62) auf dem Weg zur Dschungelprüfung gegenüber Anna-Carina Woitschack (32), Timur und Sam - "Die Herren sind herrlich und die Damen sind dämlich " - erreicht rasch alle Campbewohner und sorgt für Eskalation. Jörg Dahlmann (66) spricht Pierre direkt darauf an. "Das war natürlich ein Witz", betont Pierre sichtlich verärgert, "Ironie hat auch was mit Intelligenz zu tun".

Am Weiher zeigt sich Timur emotional ergriffen beim Anblick des Bildes seiner Liebsten. Auch bei Lilly und Alessia Herren (23) macht sich die Sehnsucht nach ihren Kindern bemerkbar. Sam hingegen strahlt vor Freude. "Wie ein neues Leben", äußert sich der Reality-TV-Star, während er sich ausgiebig parfümiert und sein Make-up aufträgt. Seinen Duft sprüht er sich im Überschwang sogar in den Mund. Zusätzliche Freude herrscht bei den Rauchern - auch ihre Zigaretten sind endlich wieder da.

Die Information vom Moderationsduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), dass er am Vortag nach Edith die wenigsten Zuschauerstimmen erhalten hat, erschütterte Maurice. Der 26-Jährige verharrt geschockt am Lagerfeuer. "Der Löwe ist angeschossen. Das ist jetzt ein Tod auf Raten." Sämtliche Aufmunterungsversuche prallen an ihm ab: "Lasst mich. Ich kenne mich. Jetzt ist vorbei!" Im Dschungeltelefon fließen dann bittere Tränen: "Es war immer mein absoluter Traum, hier zu sein, dass ich irgendwann über die Brücke gelaufen wäre mit Feuerwerk und Jan und Sonja warten auf mich." Am Wasserfall findet Lilly einen verzweifelten Maurice vor: "Anscheinend reiche ich den Zuschauern nicht. Was stimmt denn mit mir nicht...", bricht er weinend zusammen.

Mit beeindruckender Frauenpower kämpfen beide um jeden Stern, inklusive der obligatorischen Rülps- und Würggeräusche bei dieser Art der Dschungelprüfungen. Oft scheitern die beiden jedoch an der schieren Masse der vorgesetzten Speisen. "Ich fand, ihr habt das Bombe gemacht, ihr seid wahre Helden. Ihr könnt stolz auf euch sein", würdigt Sonja die Leistung. Mit vier von neun Sternen kehren sie ins Camp zurück.

Ein - mal wieder - ekliges Menü kündigt Dr. Bob (74) bei der Prüfung "Dinnieren oder Blamieren" an. Lilly steht erneut vor einer Essensprüfung , diesmal gemeinsam mit Edith . In neun Quizrunden müssen die selbsternannten "toughen Tanten" je nach Antwort halbe oder ganze Portionen der servierten Spezialitäten verzehren. Das Menü umfasst Saudarm, australischen Sandwurm, Ziegenanus, Schafsbockhoden, Rinderhirn, Krokodilherz, Lammmagen, Schweinezunge und Büffelvagina.

Maurice und Timur geraten aneinander

Timur versucht Maurice in seiner Lethargie aufzumuntern und erzählt von seiner Tochter: "Du weißt doch die Diagnose von meiner Tochter damals. Als sie kam, waren wir auch richtig am Ende und wussten nicht mehr weiter als Familie. Dann haben wir uns gesagt: 'Wir können den Kopf nicht hängen lassen. Wir müssen weiterkämpfen.'" Maurice unterbricht fast schon aggressiv: "Bruder, das ist was anderes". Im Dschungeltelefon wird er noch deutlicher: "Du kannst doch nicht diese Story mit 'nem möglichen Rauswurf vergleichen - das geht doch gar nicht."

Seine Vermutung: Timur wollte sich in Szene setzen mit einer traurigen Geschichte. Doch der Dschungel sei laut Maurice nicht mit Familie vergleichbar: "Hier wird nicht mal 'ne Whatsapp-Gruppe zustande kommen. Diese gefakte Scheiße. Du kannst keinem trauen, du wirst die wahren Gesichter sehen, wenn die Show vorbei ist. Es nervt so sehr." Später stellt er Timur noch einmal zur Rede: "Für mich kam das rüber, als dass du den Fokus der Zuschauer mit einer emotionalen Geschichte zu dir holen wolltest. Der Vergleich passt nicht." Sowas zu behaupten, sei "abscheulich" und "widerwärtig", so Timur, "du solltest dich schämen!" Freunde werden die beiden wohl nicht mehr.