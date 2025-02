Dschungelcamp 2025: Was ist an Tag 15 passiert?

Explosive Stimmung bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+). Auf der Zielgeraden zum Finale verhärten sich immer mehr die Fronten. Harmonie? Fehlanzeige. Vielmehr beherrschen Zoff, Giftpfeile und vermeintliche Intrigen die sowieso schon getrübte Stimmung. Ob es an der Mangelernährung liegt? Die wird sowohl an Tag 15 als auch an Tag 16 nicht behoben werden... Somit geht das Hauen und Stechen höchstwahrscheinlich weiter. Doch für einen Camper ist das diesjährige Zank-Dschungelcamp jetzt beendet: Maurice Dziwak (26) muss die RTL-Show verlassen. Die Lage im Dschungelcamp spitzt sich immer weiter zu: Bereits den zweiten Abend in Folge gab es für die Stars kein Essen. Die Nerven liegen dementsprechend blank und massive Vorwürfe machen die Runde. In dieser angespannten Situation wirft Timur Ülker (35) ein Thema in die Runde, das die Gemüter erhitzt. "Ich finde es nicht cool, wenn sich über einzelne Personen lustig gemacht wird. Anna, ich muss dich da ansprechen", erklärt er und bezichtigt die verblüffte Schlagersängerin "hinterrücks" gegen Edith Stehfest (30) zu sticheln.

Explosive Stimmung im Camp Anna-Carina Woitschak (32) zeigt sich fassungslos und Pierre Sanoussi-Bliss (62) ergreift prompt Partei für sie: "Wenn es etwas Persönliches ist, warum besprichst du es dann hier offen? Das ist doch übergriffig! Was maßt du dir denn an?", wirft er Timur an den Kopf. Auch Alessia Herren (23) vermutet, dass der 35-Jährige nach seinem wackeligen "Vielleicht" krampfhaft nach Sendezeit sucht: "Fake, Fake, Fake!" Doch Timur kontert cool: "Mir ist es egal, ob ich rausfliege." Doch Anna-Carina ist sich sicher: "Timur, Du bist total verändert. Du bist wie hypnotisiert!" Der Verdacht: Edith hat Timur manipuliert und gegen die Gruppe aufgewiegelt. Prompt liefert sie sich mit der angriffslustigen Edith ein Wortgefecht. Maurice brüllt dazwischen, um die Wogen zu glätten, doch die Situation eskaliert komplett: Unter Tränen zieht sich Anna-Carina mit Lilly Becker (48) zurück. "Der ist wie verzaubert", giftet sie in Richtung Timur. Beide rätseln, was in Timur gefahren ist: "Da ist irgendeine manipulative Technik, die ihm da eine Gehirnwäsche unterzogen hat", spekuliert die Sängerin. Die angebliche Übeltäterin hinter Timurs Gehabe in den Augen der anderen Camper: Edith.

Edith flippt nach "Respekt-Faust" aus Auch ein Handzeichen von Pierre sorgt kurz darauf für Unruhe. Mit seiner "Respekt-Faust" will er Edith eigentlich darauf hinweisen, dass sie sich respektvoll verhalten solle. Doch die fühlt sich von der offensichtlich völlig harmlosen Geste bedroht: "Mit der Faust auf eine Frau zugehen - das macht man nicht!", poltert sie los. Pierre, der am Anfang noch nicht einmal versteht, dass er eine Faust gemacht haben soll, ist perplex: "Hier ist niemand gewalttätig!" Auch die anderen Camper sind entsetzt von Ediths Reaktion. Alessia bringt die Problematik auf den Punkt: "Wir sind hier keine Familie, wir sind auch keine Freunde. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenlebt - und entweder man versteht sich oder man versteht sich nicht." Sie wirft Timur und Edith vor, sich in Opferrollen zu gefallen und den Rest wie Mobber dastehen zu lassen. Mit Lilly, Anna-Carina, Maurice und Pierre schließt sie einen Pakt: nie wieder auf die Provokationen von Timur und Edith einzugehen. Doch beim Auszug von Anna-Carina platzt noch einmal die Bombe: Timur konfrontiert Anna-Carina damit, dass Edith ihn nicht manipuliert hätte, doch Anna-Carina bricht in Tränen aus und versucht sich zu rechtfertigen, dass sie sich angegriffen fühlte. Edith blafft in diesem Moment nur grinsend von der Seite, dass die Zuschauer entschieden hätten und sie deswegen gehen müsse. Bei Anna-Carina brechen alle Dämme, was in einem Heulkrampf mündet... "Für mich ist das abgeschlossen. Meine Liebsten sind jetzt meine Medizin", sagt sie zurück in der Freiheit.

Mal wieder null Sterne in der Dschungelprüfung Am Tag 15 im Dschungelcamp müssen Timur und Edith in den schon bekannten Ekel-Boxen bei "Murwillumbah Sun" Sterne erspielen. Richtig: Die Prüfung, die Anna-Carina mit Jörg Dahlmann (66) vorzeitig abbrach. Doch mehr Punkte als ihre Vorgänger können auch Timur und Edith nicht erspielen. Liegend und von Pythons umschlängelt sollen sie sich Zahlencodes zurufen, um die Schlösser zu knacken. Besonders für Edith ist das eine Qual und ein Ding der Unmöglichkeit. Ihre Dyskalkulie - und ihre Tränen - erschweren ihr das Erfassen der Zahlen, wie sie zugibt: "Für mich sieht die 7 aus wie die 1, ich kann das nicht umdrehen. Eine 3 oder eine 8 sehen für mich gleich aus." Tapfer kämpfen sie sich durch die Challenge, doch vergebens. Nach Ablauf der Frist steht einmal mehr fest: Wieder gibt es keine Sterne und damit erneut kein Essen fürs Camp. Ob Edith nun auch schnippig ihr eigenes Versagen kommentieren wird?

Mini-Schatz ist kein Trostpflaster Müde und unmotiviert treten Lilly und Pierre zur Schatzsuche "Entchen Lotterie" an. Von einem Boot aus müssen sie Entchen mit Punkten angeln, bis sie die Zahl 44 erreichen. Mit Lilly als gewiefter Anglerin meistern sie die Aufgabe. Doch die Schatztruhe enthält lediglich ein Minigläschen Oregano. "Nooo, das ist eine Frechheit", schimpft Lilly frustriert. So bleibt die Stimmung im Camp angespannt.

Maurice muss gehen Dann geht es ans Eingemachte: Schnell ist klar, dass Alessia nur ein "Vielleicht" bekommt, als zweiter Wackelkandidat wird Maurice auserkoren. Am Ende geht die Reise im Dschungel für Maurice zu Ende. Und das, obwohl Alessia mit Tränen in den Augen darum bettelt, zu ihrer Familie zu dürfen. Damit steht fest: Beim Halbfinale am Samstag duellieren sich Edith, Lilly, Pierre, Alessia und Timur.