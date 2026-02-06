Tag 14 im TV-Dschungel und es ging so weiter, wie das Fans schon befürchtet haben dürften. Erneut krachte es im Dschungelcamp kräftig zwischen Ariel (22) und Gil Ofarim (43). Andere Promis schimpften derweil über die arbeitsunwillige Jugend. Ein Kandidat musste sich schließlich wieder verabschieden.

Die Schallplatte springt Zu Beginn der neuen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Folge bei RTL (auch via RTL+) kam es am Lagerfeuer einmal mehr zum Streit der beiden. "Du denkst, ich bin froh drüber, wenn du dich verletzt?", fragte Ariel Ofarim, der nach einem Unfall in der Dschungelprüfung bereits in der Folge vom zwölften Tag zur Untersuchung ins Krankenhaus musste. Er hatte ihr unterstellt, schadenfroh zu sein. Der TV-Bauer Patrick Romer (30) und der Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) stellten fest, was den Zuschauerinnen und Zuschauern schon vor langer Zeit aufgefallen ist: Ariels Platte hat einen Sprung. Immer wieder konfrontiert sie Ofarim. "Patrick ist einfach unsympathisch und unsympathisch und unsympathisch", schoss sie gegen jenen. Krüger sei das ebenfalls und dazu noch "peinlich". Samira Yavuz (32) erklärte derweil ehrlich, dass Ofarim ihrer Ansicht nach aufgrund seines Gesundheitszustandes im Dschungelcamp nichts zu suchen habe. Er solle sich lieber irgendwo anders hinlegen und auskurieren. "Die Ärtze haben gesagt, ich kann das machen", antwortete der Sänger. Er verspreche, alles geben zu wollen, was er könne.

Simone Ballack, Hubert Fella und die faule Jugend Irgendwann kamen die Promis darauf zu sprechen, welche Jobs sie in ihrem Leben denn schon so hatten. Dabei fielen vor allem Simone Ballack (49) und Hubert Fella (58) auf. Heute brächten die Leute "wenig Disziplin" mit, fand Ballack. Mitunter würden sie nach acht Stunden Schicht zusammenbrechen. "Die chillen gerne und das ist denen halt einfach wichtiger", erklärte sie. Dabei solle man versuchen, die Jugend mehr zu motivieren, sie aber dabei "nicht immer so mit Samthandschuhen" anfassen. Fella konnte da offenbar nur zustimmen. Die Jugend sei nicht mehr belastbar. Dass Ofarim glaube, sie sei schadenfroh, zeige wes Geistes Kind er ist, kam Ariel auf den Musiker zurück. Niemandem wünsche sie Schmerzen, sagte sie im Dschungeltelefon. Sowohl sie als auch Yavuz stellten infrage, warum er noch im Dschungel sei. Man könne niemanden mitziehen, der keine Nachtschichten übernehme und nur herumliege. Ballack zeigte sich unterdessen generell "hochgradig" genervt und spekulierte, ob sie vielleicht auch einfach gehe. Trotzdem glaube sie an ein reines Frauenfinale am kommenden Sonntag. So kurz vor der Entscheidung war diese auch bei den anderen Promis ein Thema. Krüger sah im Gespräch mit Romer bei der Nachtwache Yavuz, Fella und Ballack im Finale. "Ariel wird gewinnen", glaubte die Ex-Frau von Michael Ballack (49) unter vier Augen gegenüber Yavuz. Die anderen seien "die Deppen", die mitgezogen werden. Nur Fella gönnten beide nicht, dass er die Show gewinnt. Für die Dschungelkrone leiste er einfach zu wenig. Natürlich wolle er am Ende auf dem Thron sitzen, erklärte der 58-Jährige im Dschungeltelefon, aber er wisse: "Den Sieg gönnt mir keiner."

Eigentlich gute Dschungelprüfung sorgt für Eklat Bevor es in die Dschungelprüfung "Backwürg" ging, bekam Ofarim von Camp-Arzt Dr. Bob (75) das Go, dass er mitmachen dürfte. Tatsächlich wählten die anderen Promis daraufhin ihn und Romer in die Prüfung. Damit zeigten sich aber Ariel und auch Ballack, die dem Sänger keine Plattform mehr bieten wolle, äußerst unzufrieden. "Es kam Kritik auf, es wurde sich gewundert, auch zurecht", stellte der Musiker fest, bevor es losging. Nun wolle er sich beweisen. Wie der Titel schon andeutete, erwartete das Männerduo eine der berüchtigten Ekel-Prüfungen des TV-Dschungels. Innerhalb von jeweils einer Minute sollten sie abwechselnd Dinge wie Kuhschnauze, Wasserbüffelanus oder Ziegenpenis verspeisen. Sowohl Ofarim als auch Romer lagen je einmal nicht in der Zeit, da zwei Cookies - in einem Fall mit zwei Skorpionen, im anderen mit Hühnerherzen und Mehlwürmen - demnach einfach zu trocken waren. So erspielten sie fünf von sieben möglichen Sternen. Während sie sich in der Prüfung bewiesen, lästerte Ariel. Sie hoffte auf eine möglichst sportliche Aufgabe, damit man sehe, ob es Ofarim nach seinem Sturz wirklich so schlecht gehe. Ballack äußerte offen, dass es für sie nicht okay wäre, wenn der Sänger die Staffel gewinnen würde. Ihr zufolge hätten die Promis angenommen, "dass der Zuschauer das regelt". Aber dieser Zuschauer, der draußen schlimm über Ofarim rede und herumschimpfe, wähle ihn dann trotzdem eine Runde weiter. Sie persönlich finde dies schwierig. Ballack sei "ein höflicher Mensch" und wolle entsprechend mit ihm umgehen, aber sie hätte gedacht, dass ihr Kontrahent nach einer Woche raus ist.

"Wen willst du eigentlich verarschen?" Mit Argusaugen achtete Ariel nach der Rückkehr der beiden Prüflinge auf Ofarim, dessen gute Laune bei ihr und Ballack nicht gut ankam. Sie fragte, ob es ihm besser gehe: "Wen willst du eigentlich verarschen? Jetzt mal ganz im Ernst?" Er wolle "die Zuschauer für dumm verkaufen". Sie unterstellte ihm, gespielt zu haben, wie schlecht es ihm zuvor ging. "Verlogen von vorne bis hinten" sei Ofarim. Bei ihr brodele es auch, mischte sich Ballack ein. Wenn sie jetzt sehe, dass er kurz vor dem Finale auf einmal lustiger werde, sei ihr das zu viel. Sie habe einfach verpasst, "wann diese Heldenreise gestartet ist", sagte sie im Dschungeltelefon. Ihm gehe es dank Tabletten und medizinischer Betreuung besser, erklärte der Sänger. Sie fragte sich allerdings, warum der Unterschied so deutlich sei. Zu dritt kamen Ariel, die ihrer Aussage nach Teil des "Teams Gerechtigkeit" ist, Yavuz und Ballack erneut darauf zu sprechen. Yavuz sei genervt davon, dass Ofarim alles abschmettere, wenn es um den Hotel-Skandal geht. Ballack erläuterte, sie wolle nicht, dass er die Show als "Hero" verlasse. Und alle drei fragten sie sich, warum die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn noch sehen möchten. Ballack habe ja nicht zu entscheiden, wer Sieger wird, prustete sie und wirkte dabei fast eingeschnappt. "Langsam ist das wirklich wie bei 'Game of Thrones', echt. Intrigen und hin und her", meinte Romer zu Ofarim. Er verstehe nicht, warum auch Ballack nun auf den Musiker losgehe. Der sprach derweil von "miesen Waffen". Nachdem die Camperinnen und Camper aufgrund vieler Regelverstöße alle bis auf zwei mitgebrachte Luxusgegenstände abgeben mussten, stand die nächste Entscheidung an. "Der Zuschauer" hatte Ballack offenbar nicht übel genommen, was sie während der Folge so alles gesagt hatte. Sie musste am Donnerstagabend nicht zittern. Die Entscheidung, welcher Promi gehen musste, fiel zwischen Yavuz und Krüger. Der Schauspieler ist raus. Wer als nächstes geht, entscheidet sich am 6. Februar wieder zur Primetime ab 20:15 Uhr bei RTL.