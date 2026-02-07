Die 15. Folge der diesjährigen Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgt für große Gefühle - und für Entscheidungen vor dem großen Halbfinale am Samstag. Ariel (22) muss das Camp am völlig überraschend Ende verlassen. Zuvor wird der Tag zum emotionalen Ausnahmezustand: Nach dem Auszug von Hardy Krüger jr. (57) erlebt der Schauspieler am Strand einen romantischen Moment mit Ehefrau Alice - der abrupt in einem Schock endet. Im Camp kämpft Hubert Fella (58) in der Dschungelprüfung um Sterne. Außerdem sorgen Briefe von Zuhause für Tränen, während Gil Ofarim (43) zuvor sein Schweigen bricht - inklusive schwerer Vorwürfe.

Ein Regelwitz und ein Spül-Trog-Geständnis Eigentlich müsste nach dem Abendessen Ruhe einkehren - stattdessen zündet Samira Yavuz (32) die nächste Diskussion an. Sie fragt Simone Ballack (49) scherzhaft nach einer Zigarette - eigentlich ein klarer Regelverstoß. Simone kontert mit Blick auf die ewige Luxusartikel-Debatte: Dann müsse Samira "mit den Männern ausmachen, was mit deren Oropax passiert". Hubert ist genervt, fühlt sich provoziert und wirft Samira später im Dschungeltelefon vor, sie übertreibe und wolle im Endspurt im Mittelpunkt stehen. Als Samira und Ariel die Männer um Hilfe beim Wasserholen bitten, rührt sich niemand. Also stapfen die beiden allein Richtung Abwaschstation - und dort kippt die Stimmung endlich ins Alberne. Ariel beichtet, sie habe im Spül-Trog "gebadet" und sich dort kurz zuvor "gründlich rasiert", auch im Intimbereich. Die Stoppel seien noch da. Samira reagiert mit Ekel und Gelächter zugleich: "Oh mein Gott. Und was ist so das Krasseste, was du mit Ariel geteilt hast? Ach, ich hatte ihre Schambehaarung auf dem Teller gehabt!"

Schwere Vorwürfe von Gil Ofarim Gil Ofarim (43) bricht bei der Nachtwache mit Simone überraschend sein Schweigegelübde - zumindest zum Teil. Gil deutet dabei an, dass sein Skandal 2021 doch völlig anders gewesen sein könnte. Damals beschuldigte er einen Mitarbeiter eines Hotels zunächst fälschlich des Antisemitismus. Bald kamen Zweifel an Ofarims Behauptungen auf. Vor Gericht gab er erst 2023 zu, gelogen zu haben. Doch jetzt spricht Gil von angeblich manipulierten Videoaufnahmen. Ein Digitalforensiker hätte ihm gesagt, dass das sichergestellte Band kein Original gewesen sei. Mehrere Sekunden hätten darauf gefehlt. Auch falsche Zeugenaussagen deutet er gegenüber Simone an. Die zeigt sich jedoch skeptisch bezüglich dieser angeblichen Enthüllungen und erklärt später am Dschungeltelefon, dass sie ihm die Geschichte nicht ganz abkaufe.

Hardys Auszug - und der Ring-Schock am Strand Noch in der letzten Nachtwache wird Hardy Zeuge einer möglichen Manipulation: Patrick Romer (30) bricht ein Stück der Mückenspirale ab, die als Uhr dient, und wirft es ins Feuer - damit würde sich die Zeit am Feuer verkürzen. Simone wittert später, dass "irgendwas falsch gelaufen" sein könnte. Patrick weist die Vorwürfe jedoch zurück. Kurz darauf ist für Hardy Schluss im Camp. Nach dem Abschied wartet am Strand seine Liebste Alice - mit einem emotionalen Moment: Sie steckt ihm den Ehering an, den er ihr zur Aufbewahrung gegeben hatte, und stellt die Frage: "Willst du mich heiraten?" Hardy sagt "Ja" und ist hörbar gerührt. Dann springt er noch einmal ins Meer - und verliert in den tosenden Wellen tatsächlich den Ehering.

Hubert Fella holt nur zwei Sterne In der Dschungelprüfung muss Hubert in einen Pfandautomaten kriechen, durch enge Gänge robben und Flaschen mit Stern-Aufklebern finden. Der Gestank, die Dunkelheit und das Krabbelzeug setzen ihm zu, Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) feuern ihn an und geben Hinweise. Hubert findet am Ende nur zwei von sechs Sternen und kommt völlig erschöpft heraus. Dann dürfen Samira und Simone zur Schatzsuche: Sie schrubben ein Riesengebiss mit XXL-Zahnbürsten, lösen mehrere Fragen, sammeln Schlüssel - und öffnen die Truhe direkt mit dem ersten. Zurück im Camp sorgt eine Quizfrage noch für Streit: Wo leben Eisbären - Arktis oder Antarktis? Die Gruppe einigt sich auf "Antarktis" und liegt falsch. So gibt es kein Knoblauch für das Abendessen.

Briefe von den Liebsten lassen alle Dämme brechen Am Abend kommen die Briefe der Liebsten ins Camp. Patrick liest Zeilen seiner Freundin Annelie, Hubert freut sich über einen parfümgetränkten Brief von Matthias: "Das ist Balsam für die Seele." Samira erhält Post von ihrer Mutter und ihrer Cousine: "Ich vermisse die so stark." Auch Gil bekommt einen Brief von seiner Frau überreicht und seinen Kindern, die ihrem Papa auch gleich noch ein Gemälde mitschickten. Ariel darf liebevolle Worte ihrer Tante und ihrer Schwester in Empfang nehmen: "Dein Papa ist immer bei dir, sieht dich und beschützt dich immer weiter." Kurz vor dem Ende von Tag 15 entscheidet sich natürlich noch, von wem sich die Dschungelcamper vor dem Halbfinale am Samstag aus der Show verabschieden muss. Am Ende steht es im Viertelfinale Spitz auf Knopf zwischen Simone und Ariel, die beide die wenigsten Anrufe erhielte. Doch die Zuschauer haben schlussendlich entschieden: Ariel muss das Camp völlig überraschend verlassen. Für sie ist nach ereignisreichen Tagen die Reise im Dschungelcamp zu Ende. "Ich bin unter Schock", sagte auch Ariel selbst wenige Minuten nach der Entscheidung. Wer ins große Finale am Sonntag einziehen wird, entscheidet sich am 7. Februar wieder zur Primetime ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+.